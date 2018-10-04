Барбара Ханнинган: "Современная музыка меня раскрепостила"

Канадская сопрано Барбара Ханниган - настоящий маяк в мире в современной оперы, на ее счету 85 мировых премьер. Вокальный талант Ханнинган вдохновлял таких композиторов, как Пьер Булез. По признанию исполнительницы, современная музыка интересовала ее с раннего возраста и позволила с годами обрести свой неповторимый голос.

Барбара Ханнинган, сопрано: "Я родом из очень маленькой деревни на восточном побережье Канады. Там у нас с классической музыкой, оперой было не очень; точнее, этого вообще не было. И когда я переехала в большой город, в Торонто, в мои 17, мне было страшновато... я была окружена музыкантами, которые знали оперные традиции намного лучше меня! Да, я боялась этой музыки. А потом я впервые исполнила современную оперу, начала работать с композиторами сегодняшнего дня. И вдруг почувствовала себя лучше, поверила в себя. Эта уверенность и позволила мне взяться за оперу прошлого. Да, современная музыка меня раскрепостила.

Сегодня работа с композиторами для меня - и долг, если хотите, и призвание, я отдаю ей очень много времени. Это довольно рискованно: вы соглашаетесь участвовать в мировой премьере заранее, ее приходится ждать два, три, четыре года. Вы соглашаетесь, не зная, что там будет написано. Это очень интересный процесс. Мне нравится идея прохождения полного цикла - от первого знакомства с партитурой до последнего вечера, когда вы спели последнюю ноту. Тогда я чувствую, что действительно отдала все, чтобы спектакль удался".