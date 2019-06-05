Высадка в Нормандии: "Мы знали, что операция начинается"

"Тут, в нормандском Кане, в четверг встретятся Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Кан был практически полностью разрушен в 44-м, поскольку именно тут находились важные укрепленные пункты вермахта. Свидетелей событий того лета осталось мало, но нам удалось познакомиться с Жераром Вердонком, он в свои 17 был в Сопротивлении, как и вся его семья", - так начинает свой рассказ о встрече с участником движения Сопротивления журналист Euronews Сириль Фурнери.

О том, что высадка союзников на нормандские пляжи неминуема, членов Сопротивления предупредили кодированным сообщением - это было двустишие Поля Верлена, "Долгие песни скрипки осенней, зов неотвязный, сердце мне ранят, думы туманят лднообразно".

Так для Жерара Вердонка в ночь на 6-ое июня 1944-го года началась эта десантная операция.

"В нашей деревне гитлеровцы находились все четыре года оккупации, они приходили на нашу ферму за молоком и другими продуктами, в свою очередь, они нас угощали шоколадом или какими-то другими лакомствами".

Те, кто служил в вермахте, не догадывались, что вся семья, включая Жерара, помогала готовить высадку союзников.

"5-го июня, вечером, мы занимались домашними делами, и вдруг мы услышали гул самолетов, американских и английских бомбардировщиков, которые сбрасывали боезапас на артиллерию немецких войск. И мы все поняли. Мы поняли - сейчас все начнется".

Отец Жерара был мобилизован вермахтом на строительство дотов на побережье, он перевозил цемент и сгружал его, это происходило над пляжем, позднее получившем название "Джуно-бич".

"Он знал, сколько кубометров вмещает его машина, он собирал все цифры, еще и у своих приятелей, которых так же заставили работать, и он передавал эти сведения своему шурину, а тот уже сообщал данные в Лондон".

Канадские солдаты в захваченном командном пункте вермахта Фото Рейтер

Сегодня месье Вердонк вспоминает события 75-летней давности.

"Мой отец и мой дядя, которые подвозили цемент, считали шаги, они так смогли установить, где располагались минометы, где находился арсенал, с точностью до метра. Все это они передали в Лондон".

Служащие медсанбата канадской армии в Нормандии Фото Рейтер

Неподалеку от Джуно-бич на некрополе, где покоятся погибшие канадские солдаты, действует небольшой мемориал, на выставке есть экспонаты, рассказывающие о вкладе Жерара Вердонка и его семьи в события той поры.