Июнь 1944-го: память жива

Американские солдаты воспроизводят штурм позиций гитлеровцев на Омаха-бич в Нормандии, где во время высадки союзников 6 июня 1944 года развернулись самые кровопролитные бои. За инсценировкой следят ветераны 5-го корпуса армии США, которые сами участвовали в операции. Точные потери 5-го корпуса неизвестны: оценки варьируются от 2000 до 4700 убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Рэй Ламберт из Северной Каролины был среди тех, кому удалось остаться в живых. Накануне главных торжеств, приуроченных ко Дню-Д он встретился с французскими школьниками.

"Каждый раз, когда я приезжаю сюда и иду на пляж Омаха-бич, я вспоминаю своих друзей, которые там погибли. А когда там поднимаются волны, мне порой кажется, что я слышу и их голоса. Но это, конечно, мои личные ощущения", - рассказывает ветеран.

75-летие высадки союзных войск в Европе отмечают и в британском Портсмуте, который стал базой для подготовки операции против нацистов. В памятных торжествах принимают участие королева Елизавета Вторая, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, а также другие главы государств и правительств. Для Терезы Мэй это последняя церемония кв качестве премьер-министра Великобритании. В программе празднования - торжественные речи и военно-морской парад.