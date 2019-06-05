Высокие технологии на службе муз. Сделать искусство доступным - вот главная задача Американского союза музеев. В Новом Орлеане члены ассоциации продемонстрировали, как наука помогает людям с нарушениями зрения "увидеть" шедевры мировой живописи.
"Наша технология превращает двухмерное изображение - - картину, рисунок, коллаж, фотографию, снимок со спутника - в трехмерное, в его тактильную версию", - рассказывает Джон Олсон, сооснователь 3DPhotoWorks.
Норма Косби слепая от рождения. Во время беременности ее мама переболела краснухой.
"Развитие технологий позволяет интегрироваться. Мы становимся частью мира, в котором живем", - говорит она.
При этом, технологии помогают ориентироваться не только в мире красоты, но и в самом обычном. Например, на территории университетского кампуса.
"На этом примере мы показываем, что наши технологии функциональны, их можно использовать не только в сфере искусства. Карта выполнена с применением различных типов тактильных поверхностей. На шрифте Брайля написано, как обозначены улицы. А еще можно нажать на кнопку и прослушать, что здесь изображено", - рассказывает Энил Льюис, Национальная федерация слепых США.
Новые технологии, такие как 3D-принтер, - довольно легкий и недорогой способ сделать выставки доступными. Люди с нарушениями слуха могут увидеть "звук", люди с нарушениями зрения - почувствовать "картинку". Искусство оживает.