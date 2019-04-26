LEGO для слабовидящих и слепых детей

Компания LEGO выпустила конструкторы для незрячих и слабовидящих детей. На каждую детальку нанесен шрифт Брайля, при этом все кубики совместимы с обычным "лего". Благодаря новой разработке, как надеются производители, дети с проблемами со зрением смогут не только играть в "лего", но и научатся читать.

Идея создания такого конструктора появилась еще в 2011 г. Одним из разработчиков этого "лего" стал арт-директор компании Мортен Бонд, страдающий из-за нарушений зрения. По его словам, проект стал для него огромным источником вдохновения. "Это для меня напоминание о том, что единственные препятствия, которые могут встретиться на моем пути, я сам создаю в своей голове", - говорит Бонд.

Появлению этой разработки были очень рады в Европейском союзе слепых. "Сейчас существуют тысячи аудиокниг и компьютерных программ, из-за этого все меньше детей учатся пользоваться шрифтом Брайля. А ведь это очень важный навык: мы знаем, что те, кто умеет пользоваться шрифтом Брайля, чувствуют себя более независимыми, показывают лучшие результаты в учебе, а еще у них больше шансов найти работу", - говорит Филипп Шазаль из Европейского союза слепых.

Сейчас конструкторы со шрифтом Брайля доступны на английском, португальском, норвежском и датском. В скором времени будет выпущено "лего" на французском, немецком и испанском. В магазинах детальки со шрифтом Брайля появятся в 2020 г.

Согласно статистике ВОЗ, которую приводит LEGO, 19 млн детей по всему миру страдают от проблем со зрением. У 1,4 млн детей слепота необратима.