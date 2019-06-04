Под Киевом убит пятилетний ребёнок

Суд в Киеве на два месяца арестовал двух полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца, подозреваемых в убийстве мальчика

Накануне в киевской больнице умер пятилетний Кирилл Тлявов, получивший 31 мая пулевое ранение в голову во время прогулки во дворе дома в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

По версии пресс-службы областной полиции, один из стражей порядка, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из ружья и смертельно ранил ребенка.

Ранее на суде обвиняемые заявили о своей невиновности. Их адвокаты настаивают на недоказанности вины своих подзащитных и требуют проведения дополнительных следственных экспериментов.

Ни у кого их них не было намерения убивать пятилетнего мальчика. С этим трудно согласиться. Никто не хотел убивать пятилетнего мальчика Андрей Чечерин адвокат

Действия полицейских квалифицированы по статьям "умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц" и "хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений". За указанные преступления подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

У здания МВД в Киеве вечером в понедельник несколько десятков человек требовали не только наказания полицейских, но и отставки главы МВД Арсена Авакова.

Но в отставку подал начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook пообещал, что сделает все, чтобы виновные были наказаны по справедливости.