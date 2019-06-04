Польша: 30-летие первых свободных выборов

4 июня Польша отметила 30-летие первых после войны свободных выборов, которые привели к падению социалистического строя в стране. В Гданьске лидер победившего на тех выборах профсоюза Солидарность экс-президент Польши Лех Валенса возложил цветы к памятнику погибшим работникам судоверфи, традиционного центра народных протестов и, обратившись к собравшимся, сказал:

"Вы должны помнить, что это был большой шаг на пути к свободе, мы должны были пойти на плохой компромисс, но без этого компромисса сегодняшний день был бы невозможен".

Выборы стали возможны в результате соглашения профсоюза Солидарность с властями коммунистической Польши. Она стала первой страной восточного блока, где оппозиция получила реальную возможность играть роль в политической жизни страны. На Праздник Свободы и Солидарности в Гданьск приглашены 100 тысяч гостей, в том числе все президенты и премьер-министры Польши трёх послених десятилетий.