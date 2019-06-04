Зеленый шум

Почему Германия становится все "зеленее" и "зеленее"? Вопрос не риторический, а политический: здесь даже в консервативной Баварии на евровыборах фаворитами стали экологи. Программа Insiders приглашает разобраться.

Бавария - одна из самых консервативных и богатых земель Германии. Герой репортажа, Стефан Алоф - преуспевающий ресторатор. На недавно прошедших евровыборах в Ервопарламент он голосовал за "Союз-90/"зеленые" - партию, которая добилась ошеломительного успеха.

Сразу после подведения итого голосования Стефан признался: "Отличный результат, чувствуем себя великолепно. До сих пор и мы никогда столько не набирали - у нас почти 21%! Я действительно взволнован. Сейчас важно перейти от слов в делу - в том, что касается экологии, борьбы с крайне правыми, поддержки малоимущих, борьбы с безработицей в Европе".

В течение многих лет Стефан относил себя к лагерю колеблющихся: иногда он голосовал за социал-демократов, чаще - за консерваторов. Однако больше он традиционных политических тяжеловесов поддерживать не собирается. "Больше не могу выносить эту медлительность эту черепашью скорость, с которой реагируют на экологические нужды социал-демократы и христианские демократы, - признался он. - егодня, с моей точки зрения, "зеленые" - единственная сила, набирающая адекватный темп. Мы осознаем необходимость перемен не через десять или 15 лет, а прямо сейчас".

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Откуда возникло это чувство срочности, сотрясающее политический ландшафт? В северной Баварии, например, вымирают крупные участки леса. Местные жители приводят это как аргумент своего политического выбора.

Ральф Штраусбергер, известный специалист по лесному хозяйству, работающий в немецком отделении природоохранной ассоциации "Друзья Земли", приглашает пройтись по лесу: "Здесь кора просто отслаивается от стволов. Видите грибок и отверстия, которые проделывают насекомые и птицы? Проблема - не в гибели отдельного дерева, нет, у нас тут гибнут целые леса. Все из-за глобального потепления, оно меняет все процессы в экосистеме. Это трагический процесс, мы боимся, что у нас произойдет массовое вымирание лесов".

Ральф призвал местных лесоводов объединить усилия в рамках крупнейшего в Баварии проекта по восстановлению и защите насаждений : "Если политики ничего не сделают для планеты, мы скоро получим здесь средиземноморские климатические условия. Температура повысится на 4-5 градусов Наши местные породы деревьев не выдержат этого, вымрут. Нужна реорганизация лесов, следует заменить сосны и ели другими видами - например, посадить буки, дубы. Это единственный способ обеспечить жизнеспособные леса на завтра".

Ральф с одной стороны, Стефан с другой... они говорят об одном и том же. Ресторатор активно участвует в жизни прихода, на мессе он призывает к сохранению свобод и борьбе с расизмом.

И показывает нам ульи на крыше приходской постройки. Их обитатели стали одной из причин сильного беспокойства местных жителей, которые написали петицию с призывом охранять биоразнообарзие региона. Под документом подписались два миллиона баварцев.

Стефан уточняет: "Я был одним из первых подписантов. Меня удивило, что столько баварцев присоединились к призыву. Похоже, людям надоело просто говорить они хотят перемен, настоящих изменений. Мы видели это на выборах в ЕС ".

Сегодняшний избиратель хорошо информирован: так, местные жители узнали, что масштабное использование пестицидов в сельском и лесном хозяйстве угрожает пасекам.

Это - настоящий удар по пчеловодам; один из них, Матиас Рюль, возглавил спасение ульев: "Эвакуацию нужно было провести в кратчайшие сроки. Время поджимало, мы знали, что вертолет, распыляющий инсектициды, может прибыть в любой момент. .. Нас было восемь - энтузиастов, помогающих перевозить пчел. Наши ульи пока перенаселены, мы максимально их загрузили, чтобы избежать отравления пчел. Они распыляли химикаты, чтобы остановить размножение непарного шелкопряда. Вещество, которое они используют, нарушает естественную линьку пчел. У нас тут в каждом улье - от 20 до 30 тысяч пчел в стадии линьки. Я никогда не поверю, что на них не было оказано влияния извне".

"Зеленый всплеск" - резкий рост поддержки экологических партий в Германии и в других странах - может оказать реальное влияние на предстоящую реформу европейской сельскохозяйственной политики, считают наблюдатели. Речь идет о коррекции сегодняшней методики индустриального сельского хозяйства. Предстоящие переговоры в Европейском парламенте обещают быть жесткими, но злоупотребление химикатами должно быть запрещено, говорит Рюль: "Мы посреди пустыни. За исключением недавних посадок, сделанных нами, на полях ничего не растет и не цветет. Пчела, пересекая такую вот равнину, буквально умрет от голода. Получается, что либо их травят химикатами, либо морят голодом"

Европейский парламент сможет добиться изменений в экосфере, если "зеленые" партии сформируют более сильную политическую коалицию (стоит напомнить, что именно парламенту принадлежит последнее слово в голосовании по бюджету ЕC и по агрополитике единой Европы).

"В Европе многое должно измениться, причем перемены нужны как можно быстрее, - отмечает Рюль. - Прямые субсидии должны стать формой вознаграждения для фермеров, которые работают с учетом наших интересов, интересов общества, окружающей среды. Да, систему субсидирования в ЕС следует скорректировать".