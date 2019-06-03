Похороны Рейеса: прощальные футбольные авации

На домашнем стадионе "Севильи" прошла церемония прощания бывшим полузащитником сборной Испании Хосе Антонио Рейесом, погибшим в ДТП 1 июня.
Доступ к гробу получили все желающие проститься с игроком.
Церемонию посетили многие известные люди из мира футбола, в том числе и капитан "Реал Мадрида" Серхио Рамос. Оба были воспитанниками "Севильи", один сезон отыграли за основную команду, и даже вместе начинали в "Реал Мадриде".
По предварительным данным, ДТП, в котором погиб 35-летний Рейес, произошло из-за лопнувшей на скорости более 230 км в час шины.
Вместе с ним погиб его двоюродный брат, третий пассажир находится в больнице.