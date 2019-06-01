Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

Испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной аварии утром в субботу. Бывший полузащитник мадридского «Реала», лондонского «Арсенала» и сборной Испании по футболу направлялся из Севильи в Утреру. Его автомобиль вылетел с трассы и загорелся. Вероятной причиной трагедии называют превышение скорости. Вместе со спортсменом, которому было 35 лет, погиб ехавший с ним двоюродный брат. Футбольные клубы, за которые выступал Рейес, разместили в «Твиттере» траурные сообщения. В испанской сборной Рейес сыграл 22 матча, забив 4 гола.