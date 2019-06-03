Северную Македонию ждут в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ходе двухдневного визита в бывшую югославскую республику. По его словам, подписание протокола о вступлении государства в блок в феврале во многом стало возможным благодаря решению многолетнего спора с Грецией о переименовании страны.

"То, что сделали премьер-министр Заев и правительство Северной Македонии - я имею ввиду согласие на переименование страны - должно служить примером для всего региона - для Косово и региона в целом. Они показали, что разногласия прошлого можно урегулировать, исторической вражде можно положить конец", - заявил генсек.

Генсек отметил и важность многочисленных реформ, проведенных в стране в последние годы. В частности, в сфере безопасности.

"Северная Македония активный участник международного сотрудничества по борьбе с ИГИЛ. Многоуважаемые гости, я хочу еще раз заверить вас в том, что основа нашей госдуарственности и интеграции в НАТО - неустанная работа, цель которой - добиться необходимых успехов в соответствии с планом намеченных реформ", - заявил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев.

К настоящему моменту протокол о присоединении Северной Македонии к альянсу ратифицировали 14 из 29 членов НАТО.