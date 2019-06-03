Гибель мигрантов: виноват ЕС?

Евросоюз обвиняют в "преступлении против человечности". Международный уголовный суд обнародовал документ в несколько сотен страниц, в котором группа адвокатов утверждает о незаконности проводимой с 2014 года ЕС и некоторыми его отдельными членами миграцонной политики. Правозащитники заявляют о появлении в Средиземном море "самого смертоносного миграционного пути" и возлагают ответственность за гибель тысяч нелегалов из государств Африки и Ближнего Востока на Брюссель.

"В подобных властных структурах очень тяжело определить, кто в действительности стоит за тем или иным решением. Поэтому для нас было важным выявить признаки определенной политики, двойных стандартов. Уже не наше дело, а прокурора, если она или он осмелится, - понять, что творится внутри этих институтов, провести расследование в отношении Брюсселя, Парижа, Берлина, Рима, добраться до протоколов собраний и переговоров, выяснить, кто конкретно сделал так, чтобы были приняты меры, в результате которых погибли более 14 тысяч человек", - говорит адвокат Хуан Бранко.

Среди подобных мер адвокат называет окончание в 2014 году операции Mare Nostrum, в ходе которой всего за год были спасены более 150 тысяч мигрантов. Пришедшая ей на смену программа "Тритон" не предусматривала патрулирование у берегов Ливии - важнейшей отправной точки для нелегалов. И уже в 2016 году число погибших в Средиземном море достигло 5 тысяч человек. В это воскресенье новые жертвы - у ливийского побережья опрокинулась надувная лодка, погибли женщина и ребенок. О судьбе еще 25 мигрантов ничего не известно.