Лампедуза: остров мигрантов?

Итальянские власти готовятся ввести штрафы для судов неправительственных организаций, доставляющих на Апеннины спасенных в море мигрантов. Проект указа разработало министерство внутренних дел и его глава вице-премьер Маттео Сальвини. Предполагается, что штрафом в размере от 10 до 50 тысяч евро будут облагаться суда, повторно нарушающие распоряжение не доставлять мигрантов на берег, или высаживающие более 100 иностранцев. Кроме штрафа предусматривается конфискация судна.

В новом декрете, на принятии которого настаивает Сальвини, ужесточаются антимиграционные нормы и условия выдачи вида на жительство. Такая политика, не исключают эксперты, направлена в том числе на привлечение голосов избирателей на предстоящих европейских выборах.

Мы прибыли на Лампедузу.... Здесь под арестом стоит Mare Jonio, перевозившее мигрантов. Ведется расследование. Нам не разрешили съемки на борту. И капитан, и владелец отказались говорить, поскольку ждут допроса.

Алессандра Скиурба, Mediterranea Saving Human: "Мы не позвонили ливийским властям. Это может считаться преступным деянием? " - спрашивает представитель НПО, которой принадлежит Mare Jonio. "Нам вернуть обратно спасенных людей? Что это означает, что наш мир перевернулся с ног на голову? В Ливии сейчас идет война. Когда нас просят поддерживать связь с ливийскими властями, мы задаемся вопросом, а кто собственно эти люди. С какими вооруженными силами должны взаимодействовать, чтобы решить судьбу мигрантов?"

Джорджия Орланди, Euronew: "Несмотря на запретительные меры, инициированные Сальвини, в море за один день были спасены более 60 мигрантов. Операции проводили как судно неправительственной организации, так и итальянские ВМС. И, похоже, они не единственные, кто этим занимается с момента прихода к власти этого правительства" .

Именно на Лампедузу прибывает большинство мигрантов. 90% пытаются достичь итальянского побережья на небольших плавсредствах, которые называют лодками-призраками. О таких высадках практически не сообщается.

Сальваторе Мартелло, мэр Лампедузы: "Проблема заключается в том, что в Италии развернули по этому вопросу целую кампанию. Ее цель - очистить Лампедузу и убедить итальянцев в том, что сюда больше не смогут прибывать мигранты и, что порты закрыты. Но реальность - другая. Беженцы как высаживались, так и продолжают высаживаться на Лампедузе, и порты открыты. И, то, что говорил глава МВД, не имеет отношения к действительности".

Антимиграционная партия "Лига" лидером которой является Сальвини, впервые за последние несколько месяцев продемонстрировала тенденцию к снижению популярности среди избирателей. В самой партии говорят, что не меняли миграционную политику.

Рикардо Молинари, руководитель фракции "Лиги" в парламенте: "Это абсолютно не так. На самом деле, судить надо по результатам. Каждый сможет увидеть как изменилась ситуация. Порты открыты только в единичных случаях".

В "Лиге" утверждают, что спасательные суда НПО ведут политическую борьбу с министром внутренних дел.

Рикардо Молинари, руководитель фракции "Лиги" в парламент: "Эти спасательные корабли неправительственных организаций противостоят министру, используя мигрантов в своих интересах".

С момента начала миграционного кризиса в Европе Лампедуза была символом гостеприимства. Даже когда на остров стало прибывать все больше беженцев, Лампедуза не хочет, чтобы его забывали".