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мир

США готовы к диалогу с Ираном "без предусловий"

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 Надежда Дрямина 
США готовы к диалогу с Ираном "без предусловий"
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Вашингтон готов сесть за стол переговоров с Тегераном "без предварительных условий", заявил госсекретарь США в ходе встречи со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

Но прежде иранская сторона должна продемонстрировать "нормальное поведение", - сказал Майкл Помпео.

"Президент Трамп готов вести диалог с иранцами. Говорит он об этом довольно давно. Конечно, я начну подготовку к переговорам, как только Иран поймёт, что нужно вести себя как нормальное государство. Проблемы исходят от него самого. Они возникли не из-за экономических санкций, а из-за режима, находящегося у власти последние 40 лет".
Майкл Помпео
госсекретарь США

Отношения двух стран в последние недели обострились после обмена угрозами и отправки американского военного контингента на Ближний Восток.

Тегеран заявлял, что не ведёт переговоры по принуждению, но заинтересован в них, если Вашингтон проявит уважение к иранской стороне.

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