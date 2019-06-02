США готовы к диалогу с Ираном "без предусловий"

Вашингтон готов сесть за стол переговоров с Тегераном "без предварительных условий", заявил госсекретарь США в ходе встречи со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.
Но прежде иранская сторона должна продемонстрировать "нормальное поведение", - сказал Майкл Помпео.
Отношения двух стран в последние недели обострились после обмена угрозами и отправки американского военного контингента на Ближний Восток.
Тегеран заявлял, что не ведёт переговоры по принуждению, но заинтересован в них, если Вашингтон проявит уважение к иранской стороне.