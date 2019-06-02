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Болельщики "Ливерпуля" устроили праздничный парад

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 Мария Сашинская 
Болельщики "Ливерпуля" устроили праздничный парад
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Тысячи болельщиков "Ливерпуля" парадом отпраздновали историческую победу клуба. Футболисты и тренеры команды с кубком Лиги чемпионов проехали на автобусе по улицам города.

Команда Юргена Клоппа стала чемпионом Европы в шестой раз. В Мадриде "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2-0.

Этого праздника ждали все болельщики английского клуба. После поражения, нанесённого "Реалом" в прошлогоднем финале Лиги чемпионов и второго места в Премьер-лиге, команда в шестой раз завоевала европейский трофей. "Тоттенхэм" стал активнее играть в последние минуты матча, но этого оказалось недостаточно для изменения хода игры.

По количеству побед в Лиге чемпионов "Ливерпуль" выходит на третье место, уступая только "Реал Мадриду" и "Милану".

Уже 14 августа в Стамбуле "Ливерпуль" встретится с "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА.