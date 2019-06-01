Румынские венгры встречают папу Франциска

"Пройдём пусть вместе!" - под таким девизом проходит визит папы римского в Румынию. В пятницу он прибыл в Бухарест, а в субботу утром его ждут в городе Бакэу. Недалеко от него, в Шумулеу-Чуке, находится святилище Девы Марии, куда стекаются паломники из Центральной Восточной Европы, чтобы помолиться перед статуей Богородицы в церкви францисканского монастыря. Один из них говорит:

"Я начал свой путь 29 марта из австрийского Мариацелля. За 61 день я прошёл 1460 километров и вот успел дойти сюда как раз к визиту папы".

Святилище Шумулеу-Чук ещё не посещал ни один понтифик. Папа Франциск отслужит здесь мессу для паломников. По случаю его визита алтарь отреставрировали, приняты чрезвычайные меры безопасности, расставлены заграждения. Это расстраивает некоторых паломников и местных жителей:

"Мы представляли себе, что когда сюда приедет папа, то это будет сердечная встреча, что мы сможем подойти к нму близко, поговорить по душам. А теперь мы видим, как много тут полицейских, его окружает охрана, и нас это немного смущает. К тому же от всего этого здесь стало так шумно!"

В Шумулеу-Чуке, Меркуря-Чуке, Раку и других городках региона проживает крупная община католиков секеев - субэтнического венгерского меньшинства, оказавшегося в составе Румынии в результате перекройки границ после Первой мировой войны. Секеи свято хранят свой язык, религию и традиции.

Аттила Шазар, мэр городка Раку, говорит:

"Исторические события изменили нашу жизнь: 100 лет назад на европейском уровне был заключён Трианонский мирный договор. Политики изменили границы, не спрашивая нас, людей. И мы, венгры, были вынуждены жить в другой стране, в Румынии".

В Шумулеу-Чук приехала и делегация высокопоставленных лиц из Венгрии, чтобы принять участие в мессе и помолиться перед двухметровой статей Девы Марии, которой несколько сотен лет. Это самая большая деревянная скульптура в мире, вырезанная из цельного куска дерева. По преданию, она обладает силой исцеления.