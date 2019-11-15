Отбор в Еврокомиссию. Снова «брексит». Популисты идут

Программу «О положении Союза” ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

"Люди в самом большом учреждении Брюсселя всё ещё ждут своё новое начальство. Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен должна была начать работу 1 ноября.

Но бывший министр обороны Германии быстро поняла, что в Европе не всё работает с военной точностью.

Европейским парламентом были отвергнуты три кандидата в комиссары: из стран-нарушителей дисциплины Венгрии и Румынии и, к великому смущению Эммануэля Макрона, из Франции.

Те, кого прислали им на замену, были заслушаны на этой неделе - со смешанными результатами: двое были утверждены, один должен ответить на дополнительные вопросы.

А тут еще Британия.

Её политическая жизнь парализована хаосом "брексита", консервативное правительство меньшинства отказалось выдвигать кандидата в еврокомиссары, что по закону, Лондон должен делать, пока Соединённое королевство остаётся членом ЕС.

Но Борису Джонсону всё равно. Как следствие - судебное дело, возбужденное Еврокомиссией.

Урсула фон дер Ляйен всё ещё надеется взять бразды правления 1 декабря. За это она может лишь молиться.

Достижение консенсуса, похоже, стало трудной задачей в наши дни во всей Европе.

Бельгия изо всех сил пытается сформировать новое правительство спустя месяцы после выборов.

В Италии новое правительство с прежним премьер-министром кажется более хрупким, чем предыдущее. Новые выборы могут быть неизбежны.

Это то, к чему привык народ Испании: четыре голосования за столько же лет. Последние выборы неделю назад не сильно изменило динамику власти в стране, но привели некоторых лидеров в чувство.

После выборов в Испании правые популисты удвоили своё представительство в парламенте.

С этим феноменом многие европейские страны слишком хорошо знакомы. Не то, чтобы популисты контролировали принятие решений, но они действуют как спойлеры, усложняя создание правящей коалиции.

Угрожают ли они Европе? "Вовсе нет", - сказал председатель Европейского парламента Давид Сассоли, в интервью Euronews".