Пекин намерен составить свой"чёрный список ненадёжных иностранных компаний", деятельность которых вредит китайскому бизнесу.

Об этом в пятницу заявили в Министерстве коммерции КНР, не уточнив, каких конкретно стран и предприятий коснётся решение.

Оно наверняка усилит напряжённость в отношениях с Вашингтоном, который ранее ввёл санкции против китайского телекоммуникационного гиганта Huawei.

_"Я хочу еще раз посоветовать США не переоценивать свою способность распространять слухи и не недооценивать способность других делать обоснованные суждения. Истинная уверенность появляется не от повторяющейся лжи, парадоксов и иллюзий, а когда человек следует тенденциям времени и заручается поддержкой народа", - сказал Гэн Шуан официальный представитель МИД Китая. _

В ведомстве уточнили, что в санкционный список попадут "компании, организации и частные лица", которые нарушают правила рынка и условия контрактов, блокируют поставки в КНР.

Между тем, в субботу вступают в силу повышенные Пекином пошлины в отношении американских товаров в ответ на аналогичные меры со стороны США.