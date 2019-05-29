Маупаль: с улицы в галерею

С улицы в галерею. В центре Рима открылась выставка работ уличных художников Италии. Среди них — Мауро Пальотта, известный как Маупаль. Три года назад его включили в список 30 самых влиятельных уличных художников мира. На родине его называют самым популярным.

Долгое время Маупаль, как и многие его коллеги, не раскрывал свою личность, оставляя лишь подпись под картинами на острые социальные темы. Но времена меняются:

«Когда художник рисует свои картины на улице, то он таким образом обращается к публике, и любой прохожий может приобщиться к искусству. Когда уличный художник выставляет те же работы в галерее, то, я полагаю, это тоже неплохо: ему тоже нужно зарабатывать, а иначе только богатые люди смогут заниматься искусством», — говорит Маупаль.

Маупаль стал широко известен в 2014 году. Неподалёку от Ватикана он написал папу Франциска в виде супергероя. На рисунок на стене обратила внимание церковная администрация, разместила в «твиттере» — и шарж обрёл огромную популярность. В итоге Маупаля пригласили к папе римскому; художник преподнёс понтифику уменьшенную копию картины.

Но оригинал на стене дома полиция закрасила уже через пару дней:

«Я вот чего не понимаю: в Италии существует своеобразная цензура, которой нет в других европейских странах. Например, я часто занимаюсь сатирой. Для меня это — лёгкий жанр, поднимающий тяжёлые вопросы. Но в Италии с сатирой борются как с чем-то несерьёзным, за что серьёзно бьют».

Маупаль известен прежде всего рисунками на тему религии и церкви, но и политику он не оставляет без внимания. Из его последних работ — премьер-министр Италии Конте в виде гимнаста, балансирующего между двумя партиями, или «Европа» — Ангела Меркель в виде королевы БДСМ.