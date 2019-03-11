Выставки: Эмин Трэйси, кубизм, Бэнкси

Эмин Трейси была в 1980-е одной из самых известных представительниц группы «Молодые британские художники». Сейчас в Лондоне проходит большая выставка «Эмин Трэйси – Две недели слёз», где представлены её скульптуры, картины, фильмы, фотографии и рисунки. Их можно увидеть в галерее White Cube до 7 апреля.

Выставка «Кубизм» – это свежий взгляд на одно из основополагающих направлений современного искусства, зародившегося в начале прошлого века. Здесь представлены, в частности, шедевры Пабло Пикассо, Жоржа Брака, Поля Сезанна и Поля Гогена. С 31 марта по 5 августа их можно будет увидеть в Художественном музее города Базель.

Фотоснимки работ Бэнкси, сделанные британцем Барри Каустоном, которого сейчас считают официальным фотографом знаменитого художника стрит-арта, демонстрируются на выставке «Дисмалэнд Бэнкси и другие». Она открыта в Лиссабоне, в арт-центре «Альфандега-ду-Порту», до 31 марта.