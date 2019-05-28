Кто станет главой Еврокомиссии?

Со дня голосования на выборах в Европейский парламент актуальным остаётся вопрос о том, кто заменит Жан-Клода Юнкера на посту председателя Еврокомиссии в Брюсселе.

Баланс сил в нынешней ситуации явно сместился от традиционных партий, которые держались "на вершине" лишь с небольшим отрывом, в пользу новых игроков.

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Многое зависит от встречи на высшем уровне в Брюсселе (во вторник 28 мая), где будет оговорен процесс выбора главы Еврокомиссии и отказа от принципа "сильнейшего кандидата", согласно которому имя будущего главы ЕС ещё до выборов в Европарламент выставляли на одобрение Еврокомиссии крупнейшие европейские фракции.

Если принцип "сильнейшего кандидата" останется неизменным, то наиболее вероятно, что высший пост займёт один из ведущих кандидатов от четырех основных партий: Манфред Вебер (ЕНД), Франц Тиммерманс (Социал-демократы), Маргрет Вестагер ("либ-дем" - ALDE) или Ска Келлер ("Зелёные").

Согласно принципу "сильнейшего кандидата" (известному в Европе как Spitzenkandidat), председателем Еврокомиссии становится лидер той европейской партии, которая стоит во главе крупнейшей коалиции после выборов.

Если от доминировавшего до сих пор принципа откажутся, на авансцену смогут выйти другие кандидаты, в том числе Мишель Барнье и Кристалина Георгиева из Европейской народной партии.

Принцип Spitzenkandidat выявил раскол между главами государств европейского блока и, вполне возможно, от него откажутся, учитывая отрицательное отношение президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Люксембурга Ксавье Беттеля, назвавшего эту систему "глупой идеей".

Кого поддерживают букмекеры?

Манфред Вебер, член баварской ХСС и лидер ЕНП, - абсолютный фаворит букмекерских контор: считается, что у него почти 60-процентный шанс возглавить Комиссию, хотя это ниже, чем полгода назад, когда ему пророчили 80% на успех.

Но и главный переговорщик по "брекситу" француз Мишель Барнье имеет неплохие шансы - 6/1 или 14%, что почти на треть ниже прогнозов, сделанных британскими букмекерами полгода назад.

За кандидатами от ЕНП следуют социалист Франц Таймерманс из Нидерландов (12,5%) и датчанка Маргрет Вестагер (10%), ныне Еврокомиссар по вопросам конкуренции.

Кого поддержит большинство в Еврокомиссии?

"Занятно будет посмотреть, будут ли либералы в парламенте сильнее ЕНП и социал-демократов, ведь последние две партии потеряли абсолютное большинство и им придется обратиться к третьей силе", - комментирует в интервью Euronews, профессор европейских отношений парижской высшей школы Sciences Po Дидак Гутьеррес Перис.

Хотя Манфред Вебер остаётся фаворитом, с нынешней высокой степенью политической фрагментарности список имён расширяется, поясняет Перис.

"Я думаю, что Европейский Совет на последних саммитах дал очень четкий сигнал: председателем Еврокомиссии должна стать женщина, и этот фактор окажет своё влияние", - добавляет эксперт.

Как считает Перис, представительница либералов Маргрет Вестагер и другие опытные женщины-политики могли бы возглавить Еврокомиссию.

Хотя у Вестагер непростые отношения с французским лидером Макроном, что ей несомненно не на руку, она ещё может с ним договориться, а нынешнее руководство ЕС явно склоняется в пользу женщины в качестве кандидата на один из высших постов в ЕС: либо пост главы Еврокомиссии, либо председателя Европейского Совета.

Внешние кандидаты

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте неоднократно пытался опровергнуть предположения о том, что он может стать следующим главой Еврокомиссии, заявляя, что намерен завершить свой мандат на посту премьер-министра Нидерландов. Однако, Рютте остаётся потенциальным кандидатом и до сих пор фигурирует в списках букмекеров (хотя у него всего 5% на успех).

Ещё один возможный кандидат - глава крупнейшей национальной партии в Европарламенте - ХДС, которая также, фактически, остаётся основой Европейской народной партии. Несмотря на то, что дни Меркель во главе ФРГ уже сочтены, она остается маловероятным кандидатом на высшую должность в ЕС.

Если процесс поиска главы Еврокомиссии слишком затянется, можно предположить продление срока полномочий Жан-Клода Юнкера. При этом, нынешний председатель Европейского Совета Дональд Туск был утверждён на должность лишь с третьей попытки, и то в гораздо более консолидированном Европарламенте после выборов 2014 года. Сегодня, при более фрагментарном парламенте, продление полномочий Юнкера представляется крайне маловероятным.