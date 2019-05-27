Вопрос об альянсах - у всех на устах

Евроэнтузиасты сохранили большинство в парламенте нового созыва, но об исторической двухпартийности придется забыть. Никогда ранее, отмечают политологи, состав Европарламента не был столь фрагментарным. В связи с этим вопрос о будущих альянсах у всех на устах.

В воскресенье вечером ведущие кандидаты от проевропейских сил заявили, что их приоритет отныне - разработка позиции, на основе которой они смогут объединиться против евроскептиков. Лидер либералов и демократов Ги Верхофстадт считает, что голос его политической семьи может стать решающим: "У двух классических партий - социалистов и консерваторов - теперь нет большинства. А это значит, что для создания надежного, подчеркиваю: надежного проевропейского большинства, невозможно будет обойтись без помощи и активного участия нашей новой центристской фракции".

По результатам на сегодня, у Европейской народной партии, объединяющей консервативные силы, в новом Европарламенте будет 180 из 750 мест. Для ее лидера Манфреда Вебера, стратегия по сохранению фракции в качестве доминирующей силы должна состоять в создании широкого альянса: "Те, кто выступают за солидный Евросоюз, должны объединить усилия. Мои слова следует расценивать как приглашение социалистам, либералам, а также зеленым, поскольку, в соответствии с результатами "зеленых" следует рассматривать как возможных партнеров. Думаю, мы должны сесть за стол переговоров и определить, каким будет наш мандат в следующие пять лет".

Сами "зеленые", воодушевленные своими результатами, подчеркивают, что говорить о коалициях пока рано: "Сегодня преждевременно говорить о коалициях, - заявил один из двух лидеров Бас Эйкхаут. - Мы даже не знаем, как будут выглядеть будущие фракции Европарламента, все это довольно сложно. Я имею в виду, что очертания многих фракций изменятся, невозможно предугадать, кто станет их частью. Давайте сосредоточимся на том, каких изменений ждут от нас люди, за что они проголосовали".

Несмотря на завоеванные 150 мест (в Европарламенте 2014 года их было 191), собравшиеся в переполненном баре социалисты и демократы тепло приветствовали своего лидера - еврокомиссара и зампредведателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса.

"Благодарность, которую я испытываю к вам сегодня вечером, огромна, - заявил он. - И на этом основании хочу сказать: я обещаю вам, что буду бороться за то, чтобы создать прогрессивное большинство в Европарламенте, которое предпримет реальные шаги в борьбе с изменением климата и социальной несправедливостью!"

Итак, в Брюсселе начался период кипучей деятельности. По мнению аналитиков, для создания эффективного большинства необходим альянс как минимум трех фракций.