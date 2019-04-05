Альянс правых. Старт Вебера. Прощай, Британия?

Программу «О положении Союза» ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

"На следующей неделе несколько правых партий по всей Европе попытаются сколотить альянс. Они хотят после европейских выборов сформировать парламентскую фракцию, обладающую достаточной огневой мощью, чтобы блокировать европейское законодательство, каким мы его знаем.

Но имеются серьёзные препятствия. У популистов нет общей платформы. Мягко говоря, их интересы расходятся, а возглавляющие их деятели конфликтуют между собой и презирают компромиссы.

Мы поговорили с одним из ведущих популистских лидеров в Европе, француженкой Марин Ле Пен.

Заклятые враги популистов - правоцентристы, другими словами, традиционные консерваторы и христианские демократы, которые составляют хребет брюссельского истеблишмента.

Вместе с социал-демократами и либералами они контролируют европейские институты и большинство национальных правительств в ЕС.

Их ведущий кандидат - Манфред Вебер из Германии, являющийся пока председателем группы Европейская народная партия в парламенте. На этой неделе Вебер официально начал свою кампанию. На церемонии побывал Шандор Жирош.

Устали от "брексита"? Потерпите ещё несколько дней.

12 апреля - последний день, к которому Лондон должен утвердить план выхода из ЕС, это "самый последний день", как выразился президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Иначе — прощай, Британия! Если, конечно, премьер Тереза Мэй не получит очередной отсрочки на следующей неделе на специальном саммите ЕС.

Именно об этом она уже попросила письмом председателя Совета ЕС Дональда Туска.

До сих пор лидеры ЕС были непреклонны".