Найдены тела погибших альпинистов

В Канаде обнаружены тела трёх альпинистов, погибших 17 апреля в Скалистых горах. В команду, которую называли «Звёздным трио», входили 36-летний американец Джесс Роскелли и австрийцы – 28-летний Дэвид Лама и 35-летний Хансйорг Ауэр. Они совершали восхождение по восточному склону пика Хаус. Несмотря на относительно небольшую высоту вершины, выбранный альпинистами маршрут считается очень сложным; успешно его преодолели всего один раз, два десятка лет назад. После того, как связь с альпинистами пропала, на их поиски вылетел вертолёт, с которого были обнаружены следы схода лавины и разбросанное альпинистское снаряжение. Поиск тел погибших осложнялся угрозой схода новой лавины, потому их тела удалось обнаружить лишь спустя неделю после трагедии.

Погибшие были альпинистами мирового класса. Роскелли стал известен как самый молодой в истории покоритель Эвереста — в 2003 году ему было 20 лет. Лама — из семьи непальских шерпов, выигрывал многочисленные соревнования уже в подростковом возрасте. Ауэр прославился одиночным покорением самых сложных вершин в различных уголках планеты.