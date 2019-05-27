Пажно выиграл "Инди-500"

В США состоялось одно из главных и самых престижных соревнований года в мире автоспорта - гонка "500 миль Индианаполиса". Ее победителем впервые в карьере стал французский пилот команды Team Penske Симон Пажно. Он принёс ей 18-ю победу.

Француз стартовал с поул-позишн и доминировал на протяжении первой половины гонки, однако решающими стали 13 кругов после финального рестарта, когда Пажно и американец Александер Росси из команды Andretti Autosport пять раз менялись местами во главе пелотона. Француз умело сбрасывал соперника со слип-стрима. На финише Пажно и Росси разделили две десятые секунды. Третьим финишировал японец Такума Сато - он отстал от победителя на три десятых. После финиша Пажно поделился своими эмоциями.

Симон Пажно, Team Penske IndyCar : "Я могу сказать, что все мои мечты осуществились, и это невероятно. Если меня сейчас слышат дети, я хочу сказать: "Всегда верьте в свои мечты". Если вы будете усердно работать, они реализуются".

Сразу после гонки, по традиции "Инди-500", победителю подали молоко, которое пилот должен выпить. Однако счастливый Пажно предпочел вылить всю бутылку на себя.