Вебер: "Мы готовы к диалогу"

Утратив по итогам выборов суммарное большинство в Европарламенте, крупнейшее политическое объединение ЕС - Европейская народная партия и "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" оказался перед необходимостью привлечения к альянсу других политических сил. По словам одного из основных кандидатов на пост главы Еврокомиссии немецкого политика Манфреда Вебера ЕНП готова к такому диалогу.

Манфред Вебер, ЕНП: "Мы готовы к разговору. Сегодня вечером я собираюсь сесть за стол переговоров с разными фракциями. Мы собираемся встретиться с социал-демократами, либералами, "зелеными" и членами нашей группы, Европейской народной партии, и поговорить. Но мы, ЕНП, за стабильность. Это означает, что от сотрудничества с крайне правыми или левыми, которые не верят в Европу, которые не поддерживают этот проект Европейского парламента, мы категорически откажемся. Мы откажемся от любого партнерства с этими партиями ".

Немецкая правая коалиция показала худший результат на европейских выборах за последние 40 лет, но она все равно удержала лидерство в Германии и будет настаивать на кандидатуре Манфреда Вебера на пост главы Еврокомиссии. Его конкуренты в борьбе за эту должность считают, что теперь станет сложнее создавать коалиции из-за ситуации в странах-членах.