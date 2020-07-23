В ЕС призывают к санкциям против Турции

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил действия Турции в отношении Греции и Кипра и призвал Евросоюз вводить санкции против тех, кто нарушает морское пространство ЕС в Восточном Средиземноморье. Накануне Турция отвергла все претензии: в Анкаре утверждают, что сейсмические исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо проводятся в области турецкого континентального шельфа.

Принимая в Елисейском дворце президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса, французский лидер отметил, что "в целом Европе надлежит углублённо проанализировать проблему обеспечения безопасности в Средиземноморье".

"Вопросы энергетики и безопасности сегодня имеют огромное значение и они оказались целью борьбы крупных держав, в частности Турции и России, которые усиливают свои позиции, а у Европейского союза до сих пор недостаточно веса, чтобы противостоять такому влиянию. Было бы большой ошибкой позволить другим странам взять под свой контроль вопросы нашей безопасности в Средиземноморье".

Сбить накал страстей в геополитическом конфликте попыталась канцлер Германия Ангела Меркель 1 она провела телефонные переговоры с лидерами Турции и Греции.

Между тем в Брюсселе также призывают рассмотреть вопрос санкций. Лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер говорит: "Мы должны недвусмысленно дать понять, что поддерживаем граждан ЕС в Греции и на Кипре. Я думаю, что, несомненно, необходимо вести диалог, но также пришло время действовать и, возможно, рассмотреть вопрос санкций в отношении Турции. Действовать нужно уже сейчас".

Анкара проводит разведку газа и нефти, чтобы снизить свою зависимость от импорта источников энергии. Накануне США призвали власти Турции избегать эскалации напряженности у греческого острова Кастелоризо в восточной части Средиземного моря, назвав этот район "спорными водами".

В свою очередь, Кипр обвиняет Турцию в нарушении границ исключительной экономической зоны. а турецкие власти не признают Республику Кипр как государство.