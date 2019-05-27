Вотум недоверия кабинету Себастьяна Курца

Национальный совет, нижняя палата австрийского парламента, вынесла вотум недоверия консервативному правительству канцлера Себастьяна Курца. Инициативу оппозиционной Социал-демократической партии Австрии поддержала и ультраправая Партия свободы, которая до недавнего времени входила в правящую коалицию.

«Несколько дней назад меня уже хотели снять с поста федерального канцлера и это было понятной тактикой, – заявил канцлер Курц. – Но сейчас хотят свергнуть всё правительство – за несколько недель до выборов. Вряд ли кто-то в нашей стране поймёт, зачем это нужно».

Правительство Курца должно было оставаться у власти до назначенных на сентябрь досрочных выборов. Вынесение вотума недоверия канцлеру и его правительству произошло впервые в истории второй Австрийской Республики.

«Безответственное отношение к государственным делам порождает недоверие. Г-н канцлер, социал-демократические депутаты больше не доверяют вам и вашей партии», – объявила председатель Социал-демократической партии Австрии Памела Ренди-Вагнер.

Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем успешно выступила на прошедших в воскресенье выборах в Европарламент, но в нынешнем составе австрийского парламента она не располагает поддержкой большинства депутатов после отказа от коалиции с Партией свободы.