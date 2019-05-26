Литовцы выбирают президента

В Литве в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. Борьбу за пост главы государства продолжили экс-министр финансов, кандидат от партии "Союз Отечества" - Христианские демократы Литвы 44-летняя Ингрида Шимоните и экономист, банкир и преподаватель университета Гитанас Науседа. Две недели назад они получили соответственно 31,13% и 30,94% голосов.

Тогда никому из девяти кандидатов не удалось набрать необходимые для победы более 50% голосов избирателей. По мнению экспертов, шансы претендентов примерно равны. Нынешние выборы лидера страны - седьмые по счету за время независимости Литвы. В этой балтийской республике глава государства избирается на пять лет.

Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может. Она автоматически не потеряет своего статуса и будет работать до середины июля, пока новый глава государства не принесёт присягу на конституции.

Одновременно литовские граждане голосовали на выборах депутатов Европарламента. За Литвой в нем закреплено 11 мест. Однако президентская гонка отодвинула это голосование на второй план.