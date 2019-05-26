Выборы в Европарламент: лидеры голосуют

Вместе с гражданами 21 страны Евросоюза, которые голосуют сегодня на выборах в Европарламент, на избирательные участки отправились и лидеры государств.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опустил свой бюллетень в урну ранним утром.

Глава правительства Бельгии Шарль Мишель, проголосовав на выборах, поделился с журналистами своими ощущениями: "Всегда с тревогой ожидаю результатов. Во второй половине дня мы увидим, какие сигналы нам подают избиратели. Будет интересно узнать, какой выбор они сделали на следующие пять лет".

В Испании одновременно с европейским голосованием проходят региональные и муниципальные выборы. Премьер-министр Испании Педро Санчес надеется заручиться поддержкой избирателей, чтобы остаться на посту главы правительства.

Педро Санчес: "Сегодня очень важный день для нашей страны, потому что мы выбираем будущее на следующие четыре года восьми тысяч муниципалитетов, двенадцати регионов, двух автономных городов, а также европейского континента".

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц выражает надежду на активное участие избирателей в голосовании. Для него европейские выборы также важны в связи с развалом коалиции внутри страны и досрочными парламентскими выборами, назначенными на сентябрь.

Себастьян Курц: "Я надеюсь, что явка сегодня будет высокой. Выборы в Европейский парламент - это очень важный процесс, который определяет направление развития всего Евросоюза".

Надеется на поддержку избирателей и премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Здесь также одновременно с выборами в Европарламент проходят выборы в региональные и муниципальные органы власти.