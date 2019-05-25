В Словакии проходят выборы в Европарламент

Словакия – одна из четырёх стран Европейского союза, где сегодня проходят выборы в Европарламент. Избранный президент страны Зузана Чапутова, которая вступит в должность пятнадцатого июня, уже проголосовала на одном из участков. Возглавляемой ей партии «Прогрессивная Словакия» опросы предрекают третье место. Второе место, предположительно, достанется крайне правой «Нашей Словакии», а на первом месте, как ожидается, окажется правящая социал-консервативная партия «Курс – социал-демократия». Участие в голосовании могут принять почти 4,5 миллиона словацких избирателей.