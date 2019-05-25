ЕС: заключительный день выборов в Европарламент

Воскресенье – заключительный день выборов в Европейский парламент в странах ЕС. На избирательные участки придут граждане 21 государства Евросоюза.

Особое внимание привлечено к выборам в Германии и Франции. Эти две страны имеют наибольшее количество мандатов в Европарламенте - 96 и 74 соответственно.

Выборы проходят в разных странах в разные дни с 23 по 26 мая.

Первыми – в четверг – проголосовали жители Великобритании и Нидерландов. Так как "брексит" не состоялся до начала выборов, британцы сохраняют 73 места в Европарламенте из 751. В Нидерландах экзитполы опровергли прогнозы, прочившие победу правящей в стране партии, лидерство перехватили социал-демократы из Партии труда.

В пятницу выборы стартовали в Чехии и Ирландии. В субботу – в Латвии, Словакии, Люксембурге и на Мальте. Согласно опросам, в Ирландии лидируют проевропейские партии, в Словакии, как и в Нидерландах, социал-демократы.

Первые общие итоги выборов в Европейский парламент станут известны уже вечером.