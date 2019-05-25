Взрыв в Лионе: очевидцев просят помочь следствию

Район Лиона, где в пятницу вечером прогремел взрыв, несколько часов был оцеплен полицией, на месте происшествия работали криминалисты. Здесь также побывали министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и прокурор Парижа Реми Хейц, не став при этом делать заявлений для прессы.

Взрыв произошёл возле булочной на одной из пешеходных улиц в центре города. Ранения получили 13 человек, среди них 8-летняя девочка.

Французская полиция призвала всех, располагающих какой-либо информацией о подозреваемом, оказать содействие расследованию. По данным, полученным с камер видеонаблюдения, мужчина 30 - 35 лет подъехал на велосипеде к кафе и оставил там сумку, где было начинённое болтами и гвоздями взрывное устройство. На мужчине были тёмные очки, лицо закрыто капюшоном, тем не менее следователи заявили, что уже смогли установить его личность. При этом ничего не сообщается о том, какими могли быть мотивы его действий.