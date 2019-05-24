НБА: Третья победа "Торонто Рэпторс"

"Торонто Рэпторс" обыграл на выезде "Милуоки Бакс" в пятой полуфинальной встрече Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Матч завершился со счетом 105:99.

Это третья подряд победа канадцев, которые вышли вперёд в серии до четырёх побед. В составе "Торонто" 35 очков набрал Кавай Ленард, а Паскаль Сиакам сделал дабл-дабл.

У "Милуоки" дабл-дабл оформили Крис Миддлтон и Малколь Брогдон. Самым результативным был Яннимс Адетокунбо, набравший набрал 24 очка.

Баскетболисты "Милуоки", начавшие серию с "Рэпторс" с двух домашних побед, проиграли три матча подряд впервые в этом сезоне.

Следующий матч состоится в воскресенье, 26 мая в Канаде. Победитель пары сыграет в финале турнира с командой "Голден Стейт Уорриос".