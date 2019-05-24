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Ирландия

Ирландия и Чехия выбирают Европарламент

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 Андрей Позняков 
Ирландия и Чехия выбирают Европарламент
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В Ирландии проходят выборы в Европарламент. 59 политиков претендуют на 13 мандатов, два из которых начнут действовать только после того, как Великобритания выйдет из состава Евросоюза. Как отмечает Reuters, в ходе избирательной кампании в Ирландии, в отличие от некоторых других стран ЕС, значительно больше внимания уделялось внутриполитическим проблемам.

Фото выборов в Европарламент

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Сотрудники избирательных комиссий в Швенингене, Нидерланды

REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Лидер британских лейбористов Джереми Корбин уверен в победе

REUTERS/Peter Nicholls
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Избирательный участок в Ислингтоне (Лондон, Великобритания)

REUTERS/Henry Nicholls
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Голосование в голландском Амстердаме

REUTERS/Eva Plevier
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Голландский политик Тьерри Боде ("Форум за демократию") на участке

REUTERS/Eva Plevier
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REUTERS/Hannah McKay
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Первый министр Шотландии Никола Стерджен голосует в Глазго

REUTERS/Russell Cheyne
Североирландский политик Марк Дуркан баллотируется от Фине Гэл в Дублине
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Североирландский политик Марк Дуркан баллотируется от Фине Гэл в Дублине

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте голосует в Гааге

REUTERS/Piroschka van de Wouw

Выборы в Европарламент сегодня проходят и в Чехии. Здесь избирательная кампания проходила на фоне массовых акций оппозиции, которая требует отставки премьер-министра Андрея Бабиша, оказавшегося в центре скандала из-за дела о махинациях с субсидиями ЕС.

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