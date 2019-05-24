Ирландия и Чехия выбирают Европарламент

В Ирландии проходят выборы в Европарламент. 59 политиков претендуют на 13 мандатов, два из которых начнут действовать только после того, как Великобритания выйдет из состава Евросоюза. Как отмечает Reuters, в ходе избирательной кампании в Ирландии, в отличие от некоторых других стран ЕС, значительно больше внимания уделялось внутриполитическим проблемам.

Фото выборов в Европарламент 1 2 Сотрудники избирательных комиссий в Швенингене, Нидерланды REUTERS/Piroschka van de Wouw 1 2 Лидер британских лейбористов Джереми Корбин уверен в победе REUTERS/Peter Nicholls 1 2 Избирательный участок в Ислингтоне (Лондон, Великобритания) REUTERS/Henry Nicholls 1 2 Голосование в голландском Амстердаме REUTERS/Eva Plevier 1 2 Голландский политик Тьерри Боде ("Форум за демократию") на участке REUTERS/Eva Plevier 1 2 REUTERS/Hannah McKay 1 2 Первый министр Шотландии Никола Стерджен голосует в Глазго REUTERS/Russell Cheyne 1 2 Североирландский политик Марк Дуркан баллотируется от Фине Гэл в Дублине 1 2 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте голосует в Гааге REUTERS/Piroschka van de Wouw

Выборы в Европарламент сегодня проходят и в Чехии. Здесь избирательная кампания проходила на фоне массовых акций оппозиции, которая требует отставки премьер-министра Андрея Бабиша, оказавшегося в центре скандала из-за дела о махинациях с субсидиями ЕС.