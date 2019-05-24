Фаиз Сарадж: "Мы - за мирное решение"

Фаиз Сарадж - премьер-министр правительства национального согласия Ливии. Он согласился встретиться с корреспондентом Euronews, чтобы поговорить о роли Европы в происходящем в его стране, а также о трудном пути Ливии к демократии и стабильности.

Euronews: "Вы только что вернулись из поездки по Европе, где встретились с несколькими лидерами ЕС, чтобы заручиться поддержкой вашей администрации, что эти лидеры сказали вам? Они что-нибудь пообещали?"

Фаиз Сарадж: "Я думаю, что наше турне по четырем европейским столицам было успешным. Оно началось в Италии. Мы встретились с лидерами этих стран, чтобы разъяснить им правду о том, что происходит сейчас в Триполи, и правду об этой агрессии. Агрессор дал свои объяснения, чтобы оправдать это нападение, но теперь есть понимание того, что на самом деле происходит. Мы прояснили то, какое влияние это нападение оказывает на террористическую деятельность и незаконную миграцию, а также на гуманитарную обстановку и жизнь перемещенных лиц. Я думаю, что на встречах с министром иностранных дел ЕС в Брюсселе Могерини и господином Дональдом Туском все прояснилось. Их заявления были очень четкими: они осудили наступление на Триполи и осудили действия боевиков Хафтара. Они также поняли, какое влияние это оказало на террористическую деятельность и нелегальную миграцию".

Euronews: "Они также пообещали военную поддержку?"

Фаиз Сарадж: "Целью нашей поездки в эти страны не было получить оружие или снаряжение. В настоящее время действует эмбарго на поставки оружия в отношении Ливии и в отношении Правительства национального согласия. Мы объясняли на многих заседаниях и форумах, что это эмбарго необходимо обеспечить во всех частях страны. Но произошло обратное: одна из сторон днем и ночью снабжалась всеми видами оружия и снаряжения через сухопутные и морские границы. И что еще хуже, эта поддержка была оказана странами, которые мы считали нашими союзниками. От них поступали официальные заявления, когда их самолеты наносили удары по столице. Крупная военная поддержка, которую получила "другая сторона", подтолкнула ее к тому, чтобы отойти от политических переговоров, и создала у нее иллюзию, что она может посредством переворота захватить власть в результате этого нападения".

Euronews: "Иностранные государства вмешиваются в ситуацию в вашей стране, они ухудшают положение в Ливии?"

Фаиз Сарадж: "Определенно, негативное вмешательство со стороны других государств с 2011 года усложнило политическую обстановку, обстановку в области безопасности и продлило кризисы. Мы ясно говорили об этом. Мы надеемся, что они прекратят вмешиваться в дела Ливии. Мы хотим четкой международной поддержки, как я уже говорил, чтобы мы могли вернуться на политический путь, который приведет нас к стабильности и безопасности".

Euronews: "А как насчет роли США? Президент Дональд Трамп, похоже, изменил политику США в Ливии после того, как позвонил Хафтару. Насколько значим этот телефонный звонок Хафтару? Насколько важна для Хафтара поддержка США ? А вы общались с американским президентом?"

Фаиз Сарадж: "Нет, мне Трамп не звонил. Но мы знаем о позиции Соединенных Штатов из заявления Госдепартамента США. Господин Помпео ясно дал о ней понять, назвав их "ополчением Хафтара". Но я думаю, что то, что происходит сейчас - все нарушения прав человека, вербовка детей-солдат, неуважение к телам погибших, нападение на мирных жителей - я думаю, что теперь это очевидно для всех сторон, включая США".

Euronews: "Халифа Хафтар говорит, что он может положить конец беспорядкам в Ливии, и что вашу администрацию поддерживают ополченцы и другие организации, с которыми Запад с глазу на глаз не видится. Что вы на это скажете?"

Фаиз Сарадж: "Правительство национального согласия с момента его прихода к власти добилось определенных успехов. Мы были и до сих пор являемся сторонниками мира. И мы видим, что решение для Ливии может быть только политическим, а не военным. Мы это ясно видим, и многие иностранные державы соглашаются с нами в этом. Можно ли достичь стабильности в Ливии путем обстрелов гражданских районов? Обстрелов машин скорой помощи? Вербовкой детей-солдат или путем перемещения 100 тысяч человек? Ведет ли что-то из этого к стабильности? Я думаю, что путь к стабильности ясен. Мы наладили контакты со всеми внутренними и внешними сторонами, чтобы привести Ливию к более стабильной фазе через избирательные участки и дать ливийскому народу возможность честно выбрать своего лидера. Мы заключили соглашения о безопасности и смогли нанять вооруженные силы. Добыча нефти... Когда Правительство национального согласия вошло в Триполи, мы экспортировали 150 тысяч баррелей нефти. Теперь мы близки к полутора миллионам. Все это достижения, которыми мы гордимся, которые доказывают, что мы на правильном пути".

Euronews: "Сейчас на фронте сражаются сотни, может быть, тысячи людей. Как долго это может продолжаться? И каковы перспективы мира в Ливии?

Фаиз Сарадж: "Он пытался показать, что у него есть организованная армия, но теперь ясно, что это не правда. Это преступные группы, идеологические группы, преступники и бандиты, которых он собирает и пытается убедить всех, что у него - профессиональная армия. Мы защищаем нашу столицу, мы защищаем мечту всех ливийцев о создании гражданского государства.

Это сейчас наш приоритет. В то же время мы все еще думаем, что решение не может быть военным. Он попытался вторгнуться в нашу столицу и обманул некоторых, сказав, что может взять столицу за 48 или за 72 часа, но прошло более 50 дней, и сейчас начинают сказываться последствия этого нападения - перемещение 100 тысяч человек, погибшие и изувеченные люди. Если преступник возьмет на себя ответственность за это и остановит операции, тогда мы могли бы говорить о продолжении политического процесса через достижение какого-то соглашения об урегулировании".