"Зелёные" Ска Келлер и Бас Эйкхаут

Ска Келлер и Бас Эйкхаут - два ведущих Евродепутата от партии «зелёных», кандидаты на переизбрание. Она родилась 37 лет назад в бывшей ГДР, в возрасте 13 лет стала заступаться за животных, затем начала бороться с расизмом, в 20 лет примкнула к экологической организации, 5 лет назад оказалась в первом ряду движения в защиту окружающей среды. После избрания в Европарламент в 2009 году Келлер направляет свое политическое влияние на левый фланг своей партии и олицетворяет собой новое поколение политиков, теряющих веру в Европейский Союз.

«Мы должны гарантировать права молодежи повсюду и полностью их профинансировать, - говорила Келлер в Европарламенте. - Мы хотим создавать правильные рабочие места, инвестируя в зелёную экономику, ведь даже Еврокомиссия заявила, что это создаст сотни тысяч рабочих мест».

Бас Эйкхаут почти ровестник Ска Келлер. Он тоже член Европарламента с 2009 года. Но голландец воспринимает экологию прежде всего как науку. Выпускник химического факультета Неймегенского университета, Эйкхаут занимался компьютерным моделированием погоды, участвовал в составлении доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которой была присуждена Нобелевской премии мира в 2007 году. Он требует от евродепутатов ужесточить отношения к тем, кто "коптит небо":

«Нужно политическими средствами заставить авиацию платить, из европейского бюджета ни цента не должно тратиться на ископаемое топливо, нужно озеленить наше сельское хозяйство, а мы этого пока не сделали, - говорил Эйкхаут евродепутатам, которые устроили ему овацию. - Спасибо за аплодисменты, но я хочу, чтобы вы проголосовали за такую программу нового президента Еврокомиссии в июле, потому что тогда только эти аплодисменты будут действительно что-то значить».

Ска Келлер и Бас Эйкхаут выступают за внедрение чистых технологий и использование возобновляемых источников энергии в интересах социально-экономического развития, а не только спасения планеты.