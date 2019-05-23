Для мексиканского актера Гаэль Гарсиа Берналя это вторая режиссерская работа. В центре картины «Chicuarotes» два подростка из района Сан-Грегорио Атлапулько Мехико. Они отчаянно пытаются изменить свою жизнь и вырваться из нищеты. Однако, пытаясь собрать деньги, все глубже проникают в темный криминальный мир Мексики.

Столкнувшись с отчаянием современной молодежи, режиссер пытается найти ответ на вопрос "где начинается насилие, которое, кажется, никогда не закончится"?

Гаэль Гарсиа Берналь, режиссер

"Что удивительно в мире, где они живут, так это то, что они выросли в такой атмосфере, которая мне не близка, - я рос в очень любящей семье. У них этого нет. И я просто не могу понять, как можно так расти. Я не знаю. Мне хотелось узнать, какими людьми могут вырасти подобные персонажи и как это стать результатом того насилия, через которое ты сам проходишь?"

Эта картина для режиссера – долгий проект. Он подготовил первый черновик сценария еще 10 лет назад, но решил отложить съемки до рождения сына. Мировая премьера состоялась в Каннах. Фильм начнет свой официальный прокат в Мексике в конце июня.