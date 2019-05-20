Канны за гендерное равноправие

Пока каннские красные ковровые дорожки замерли в ожидании новых звезд и зрителей, на городском пляже уже вовсю работает знаменитый кинорынок Marché du Film. Хозяева одного из павильонов - представители программы ЕС Creative Europe Media. В рамках 72-го Каннского кинофестиваля покажут 20 лент, снятых при ее поддержке. Треть из них борются за главный приз – "Золотую пальмовую ветвь". В частности, научно-фантастическая драма о генетически модифицированном цветке "Маленький Джо" австрийского режиссера Джессики Хаузнер. В этом году в павильоне речь идет о гендерном равноправии в киноиндустрии.
На Берлинале автобиографическая лента Kapлы Cимон о сироте "Лето 93-го" получила пpeмию в нoминaции "лучший дeбют". Иcпaнcкий peжиccep сняла ее во многом благодаря поддержке программы ЕС.
Для видеосервисов на территории стран-членов ЕС в скором времени будет введена квота в 30% на европейский контент.
"Квота на европейское кино очень важна. У фильма появляется шанс быть созданным, у зрителя - его увидеть", - продолжает Симон.
"Сегодня у стриминговых сервисов Netflix и Amazon, менее 20% европейского контента. Скоро им придется это исправить. Ввести квоту в 30% должны уже осенью будущего года. Поможет ли это лентам, снятым женщинами? Покажет время", - передает корреспондент Euronews Крис Бернс.