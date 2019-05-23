Искусство миллениалов: метаморфозы Европы

Кураторы фонда Картье организовали выставку, в которой участвуют те, кого называют миллениалами. Авторы родились самое позднее - на рубеже 90-ых, их юность пришлась на начало нынешнего тысячелетия. Тема экспозиции вызывает в памяти "Метаморфозы" Овидия, собственно поэтому выставке и было дано такое название.

Рассказывает куратор Тома Деламарр: "Нынешний момент нам показался очень подходящим, чтобы вновь задать вопросы, которые касаются европейской идентичности, европейских ценностей, и даже самой европейской территории. И постараться в поисках ответов быть на высоте, не опускаясь в столь свойственный сегодня многим пессимизм. Мы хотели показать удивительную жизнеспособность европейской художественной сцены".

Участники выставки, плохо представляют себе, что означало жить в городе, разделенном стеной, и на континенте, который состоял из "западного" и "восточного" лагеря. Оставшиеся в прошлом геополитические травмы порой напоминают о себе шрамами, но дорога от них все больше уходит вдаль.

Экспозиция открыта до середины июня.