Выставка Микеланджело в Будапеште

В Венгрии начался в пятницу Будапештский весенний фестиваль – крупнейшее культурное мероприятие страны. В ближайшие две недели здесь пройдут десятки выставок, концертов и театральных выступлений.

Одно из главных событий фестиваля – открывшаяся в Музее изобразительных искусств выставка Микеланджело под названием «Триумф тела», где представлены работы мастера и других итальянских художников XVI века. Открыла выставку директор Галереи Уффици Марция Фаетти:

– Весьма непросто найти новый подход к творчеству Микеланджело, взглянуть на него с новой точки зрения, когда несколько музеев по всему мира провели выставки произведений легендарного мастера. И большая заслуга выставки в Будапеште состоит в том, что она посвящена не только Микеланджело, но и итальянскому искусству XVI века, то есть более широкому спектру изображений обнажённой натуры.

Здесь представлены 30 рисунков Микеланджело из коллекций таких музеев, как флорентийская Галерея Уффици, лондонский Британский музей, парижский Лувр и венская Галерея Альбертина.

– Я была удивлена и даже развеселилась, увидев на этой выставке знаменитый рисунок Микеланджело «Старуха» рядом с «Венерой» Раффаэля.

Выставка работ Микеланджело будет открыта в Музее изобразительных искусств Будапешта до 30 июня 2019 г.