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Великобритания

Терезе Мэй грозит новое голосование по вотуму недоверия

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 Марика Димитриади 
Терезе Мэй грозит новое голосование по вотуму недоверия
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Часть однопартийцев Терезы Мэй готовится выдвинуть в среду предложение о проведении нового голосования по вотуму недоверия премьер-министру, если, как заявил депутат тори Найджел Эванс, "она не отступит назад". По словам парламентария, новые предложения Мэй по сделке с Брюсселем - это "разворот на 180 градусов".

Накануне глава кабмина сообщила:

"Мы должны были бы претворить в жизнь то, что решил народ на первом референдуме, не требуя от британцев голосовать повторно. Но я вижу, какие сильные чувства вызывает обсуждение этого вопроса в Палате общин. Поэтому правительство решило включить пункт о проведении голосования в парламенте по поводу второго референдума".

Однако Мэй готова обсуждать вопрос о повторном плебисците только, если депутаты поддержат новое соглашение.

"Кто считает, что проведение досрочных выборов отвечает национальным интересам, учитывая, что мы до сих пор не сделали то, что должны были сделать?" - спрашивает премьер-министр.

Против предложений Мэй выступил как бывший министр иностранных дел и сторонник "жесткого брексита" Борис Джонсон, так и лидер лейбористов. По словам Джереми Корбина, предложение Мэй – это "старая сделка в новой упаковке".

"Мы не можем поддержать этот законопроект, потому что в нем фактически прописано то же самое, что мы уже обсуждали ранее. В том что касается регулирования рынка, Таможенного союза, защиты прав, особенно прав потребителей, это соглашение нельзя назвать серьезным шагом вперед".

Голосование в Палате общин должно пройти через полторы недели. За этим, как заявил глава Комитета 1922 года, может последовать отставка Мэй.