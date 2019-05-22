Под Владимиром ликвидированы боевики

Два боевика нейтрализованы в результате спецоперации в городе Кольчугино Владимирской области. В ночь на среду подозреваемые в подготовке теракта были заблокированы силами правопорядка в частном доме. Соседи — 15 человек — были эвакуированы.

На предложение сдаться осаждённые открыли стрельбу. Ответным огнём оба были уничтожены.

Александр Поляков, Национальный антитеррористический комитет:

«Личности бандитов предварительно установлены. По данным оперативного штаба НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей».

Ни спецназовцы, ни мирные жители в ходе операции не пострадали. Соседям разрешили вернуться домой уже утром.

В убежище найдено оружие, боеприпасы, экстремистская литература и взрывное устройство, готовое к применению.