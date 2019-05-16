ЕС и США раскрыли преступную киберсеть

Сотрудники полиции США и Евросоюза заявили о раскрытии обширной сети киберпреступников. По данным Европола, обнародованным в четверг на пресс-конференции в Гааге, с помощью вредоносного программного обеспечения GozNym злоумышленникам удалось украсть 89 миллионов евро у более чем 40 тысяч физических лиц, предприятий и финансовых институтов.

На сегодня возбуждены уголовные дела в отношении подозреваемых из Грузии, Украины, Молдавии и США. В то же время пятеро российских граждан пока находятся на свободе, сообщили в Европоле. Масштабная операция по ликвидации сети включала шесть стран, в том числе Германию и Болгарию.

Как заявил Скотт Брэди - прокурор Западного округа Пенсильвании, участвовавший в этой "беспрецедентной международной операции", подчеркнул, что "GozNym была слаженной специализированной сетью, а каждый, кто представлен в обвинительном акте, играл особую роль и привносил уникальный набор навыков".

Пользователи думали, что открывают обычный счет, но на самом деле хакеры получали доступ к самой чувствительной информации. Украденные деньги затем отмывались в США и других странах.

Предполагаемый глава сети, 35-летний уроженец Тбилиси, был задержан в Грузии, сообщает Министерство юстиции США. Его правая рука также был арестован в Грузии.

Из пяти разыскиваемых россиян по меньшей мере двое скрываются в Российской Федерации, Москва, по заявлениям Европола, отказывается их экстрадировать.