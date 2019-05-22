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Брюссельское бюро

Предвыборная агитация европейских популистов

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 Stefan Grobe 
Предвыборная агитация европейских популистов
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Кого европейские популистские партии считают источником неприятностей? Составить представление об этом можно, посмотрев предвыборные рекламные ролики этих партий.

Так партия «Фламандский интерес» считает, что успеху Бельгии мешает фигура тунеядца в красной майке, в которой многие склонны видеть жителя франкоязычной Валлонии.

Венгерские националисты из партии «Наша родина» обещают защитить сограждан от наплыва опасных иммигрантов.

В партии «Альтернатива для Германии» полагают, то власти ЕС хотели бы, чтобы люди не сомневались, не думали и, быть может, не ходили на выборы.

Нидерландские социалисты обвиняют европейские элиты в желании поглотить национальные государства.

В ролике партии «Независимые греки» женщина чем-то похожая на Ангелу Меркель отдаёт команды хорошо дрессированному пуделю, в том числе «Ешь крошки» и «Неси деньги».

Журналист • Юрий Смирнов