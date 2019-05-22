Предвыборная агитация европейских популистов

Кого европейские популистские партии считают источником неприятностей? Составить представление об этом можно, посмотрев предвыборные рекламные ролики этих партий.

Так партия «Фламандский интерес» считает, что успеху Бельгии мешает фигура тунеядца в красной майке, в которой многие склонны видеть жителя франкоязычной Валлонии.

Венгерские националисты из партии «Наша родина» обещают защитить сограждан от наплыва опасных иммигрантов.

В партии «Альтернатива для Германии» полагают, то власти ЕС хотели бы, чтобы люди не сомневались, не думали и, быть может, не ходили на выборы.

Нидерландские социалисты обвиняют европейские элиты в желании поглотить национальные государства.

В ролике партии «Независимые греки» женщина чем-то похожая на Ангелу Меркель отдаёт команды хорошо дрессированному пуделю, в том числе «Ешь крошки» и «Неси деньги».