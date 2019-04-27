Выборы в Испании: кто взойдет на "железный трон"?

Зима всё дальше, а вот испанские парламентские выборы, наоборот, всё ближе – событие, которое для жителей этой страны важно почти так же, как и выход нового сезона "Игры престолов". За восемь лет сериал, основанный на книгах Джорджа Мартина, завоевал любовь миллионов зрителей по всему миру, которые с замиранием сердца следят за политическими, военными и любовными интригами, разворачивающими на экране.

Может быть, именно в этом причина успеха сериала в Испании: жители пиренейского королевства привыкли к интригам, коррупционным скандалам, соглашениям между политиками, которые мечтают завоевать "железный трон" Монклоа (резиденция премьер-министра).

Недавно вышел финальный сезон "Игры престолов", а потому мы решили сравнить испанских политиков и героев одного из самых популярных сериалов современности. Итак, если бы Испания была Семью Королевствами, то кто бы какую роль играл?

Педро Санчес – Серсея Ланнистер

Несмотря на попытки как врагов, так и друзей "свергнуть" Педро Санчеса, именно он сейчас сидит на "железном троне" и всеми силами цепляется за него, прекрасно понимая, как тяжело его завоевать. И Санчес, и Серсея знают не понаслышке, что такое предательство близких: Серсея оказалась за решеткой, освистанная собственным народом, а Педро Санчес несколько лет назад был смещен с должности генсека партии по решению его собственных коллег.

Педро Санчес и Лина Хэйди Фото: REUTERS/Juan Medina и REUTERS/Lucy Nicholson

Кто-либо другой в этой ситуации мог бы сдаться, но только не Санчес и Ланнистер. Оба смогли вернуться на вершину: Санчес год назад занял пост премьер-министра, а Серсея вновь села на "железный трон". Но, как и королеве, Санчесу пришлось столкнуться с серьезной угрозой – угрозой отделения Каталонии от Испании.

Пабло Касадо – Тирион Ланнистер

Пабло Касадо происходит из могущественного "рода" (Народной партии). Много времени он провел в тени своих более опытных однопартийцев. Но в итоге он дождался нужного момента и показал, на что способен. После "убийства отца" (бывшего лидера Народной партии Мариано Рахоя, которому парламент вынес вотум недоверия) Касадо стал новой надеждой сторонников НП, хотя ему до сих пор не удалось заручиться поддержкой многих ветеранов Народной партии. Сейчас перед Касадо стоит непростая задача – "отмыть" репутацию НП.

Пабло Касадо и Питер Динклэйдж Фото: REUTERS/Juan Medina и REUTERS/Caitlin Ochs

Мало кто поначалу считал Касадо серьезной кандидатурой на пост премьера, но сейчас именно он – один из главных соперников Педро Санчеса. Одна из его навязчивых идей – "угроза с севера": Касадо не устает говорить о "белых ходоках из Каталонии" и готов в случае необходимости дать им отпор, применив 155-ю статью Конституции.

Пабло Иглесиас – Дейенерис Таргариен

Пабло Иглесиас – настоящий "бурерожденный". В 2014 году он стал одним из основателей партии ПОДЕМОС, появление которой было следствием протестного движения "Индигнадос" ("Возмущенных"), всколыхнувшего испанское общество в 2011 году.

Пабло Иглесиас и Эмили Кларк Фото: REUTERS/Juan Medina и REUTERS/Andrew Kelly

Другие могущественные "дома" (партии) начали дрожать при появлении Касадо и его партии. Уже в 2014 году новая политическая сила смогла набрать больше 20% голосов на парламентских выборах, тем самым разрушив двухпартийную систему страны. Про Касадо тогда говорили, что он прилетит на трех "драконах" – свободы, равенства и братства, уничтожит монархию и установит республику, в которой не будет места коррупции.

Но на деле оказалось, что пошатнуть позиции более старых и могущественных "домов" не так просто. Кроме того, за время путешествия Касадо потерял многих своих союзников: еще в 2015 г. из руководства партии ушел Хуан Карлос Монедеро, в январе этого года Рамон Эспинар покинул пост генсекретаря мадридского отделения партии, а в феврале депутатский мандат сдал Иньиго Эррехон.

Альберт Ривера – Джон Сноу

Сноу и Ривера приехали с севера (лидер партии "Граждане" родился в Барселоне). Сноу считался наследником одного из самых уважаемых людей своего королевства - Нэда Старка, а Ривера любит повторять, что он центрист, демократ и либерал, как и Адольфо Суарес – первый премьер-министр Испании после падения режима Франко.

Альберт Ривера и Кит Харрингтон Фото: REUTERS/Juan Medina и REUTERS/Caitlin Ochs

И Сноу, и Ривера побывали по ту сторону Стены (в случае с Риверой это Каталония), и сейчас они убеждены, что именно там, за Стеной, притаилась главная опасность для их королевства (белые ходоки и каталонские сепаратисты).

"Ничего ты не знаешь, Джон Сноу" - одна из самых популярных фраз из сериала. Те же самые обвинения слышит в свой адрес и Ривера: его соперники утверждают, что Испания может быть только правой или левой, но никак не центристской, как того хочет лидер "Граждан".

Но есть между Сноу и Риверой одно большое отличие. Сноу преклонил колено перед Дейенерис и признал ее законной правительницей, а вот Ривера точно не пойдет на сделку с Иглесиасом-Таргариеном.

Сантьяго Абаскаль – Эурон Грейджой

Возможно, самым простым решением было бы сравнить Абаскаля с Кхалом Дрого (правда, сходство бы ограничилось их любовью к лошадям). Но на самом деле Кхал Дрого погиб одним из первых, а вот Абаскаль, наоборот, появился на испанской политической сцене одним из последних.

Абаскаль "причалил" к берегам королевства на волне недовольства основными политическими партиями (основателями "Вокс" стали бывшие члены Народной партии). Лидер "Вокс" хочет в корне изменить политику Испании: упразднить региональные автономии, построить унитарное государство, изменить закон о гендерном насилии (Абаскаль утверждает, что нынешний закон ведет к неравенству между мужчинами и женщинами) и вернуться к закону об абортах от 1985 года (с некоторыми изменениями, суть которых Абаскаль пока не раскрывает). А еще, как и Грейджой, лидер "Вокс" хочет прогнать всех "нежелезных людей": лидер "Вокс" обещает, что в случае победы выдворит из страны нелегальных мигрантов.

Каталонские сепаратисты – белые ходоки

Белые ходоки и каталонцы родом с севера. Ни те, ни другие не претендуют на "железный трон". И тем, и другим нужно перебраться через высоченную стену: в случае с каталонцами это референдум о независимости. И уж если у могущественных "родов" и есть что-то общее, так это их нежелание видеть, как белые ходоки-каталонцы сотрясают устои страны.