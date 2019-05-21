На Эйфелеву башню взобрался россиянин

Мужчина, забравшийся в понедельник по конструкциям Эйфелевой башни в Париже до ее верхней части и угрожавший сброситься вниз, оказался просителем убежища из России с суицидальными наклонностями.

На глазах изумленных туристов одетому во все черное человеку удалось преодолеть ограждения, находящиеся на парапетах башни, и вылезти на ее конструкции на уровне второго этажа. Оттуда он начал постепенно без помощи какого-либо альпинистского оборудования карабкаться к вершине башни.

40-летний мужчина, имя которого не сообщается, провел около шести часов на высоте более чем 300 метров и сдался спасателям только с наступлением темноты. Заключать под стражу его не стали, в ближайшее время его вызовут в суд.

Из-за произошедшего пришлось эвакуировать посетителей, вход в Эйфелеву башню был закрыт до вторника.