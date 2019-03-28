Эйфелевой башне исполняется 130 лет

Самый узнаваемый символ Парижа, Эйфелева башня, отмечает 130-летие.

Она была построена в 1889 г. для проходившей в Париже Всемирной выставки как временное сооружение. Но необычная для своей эпохи металлическая конструкция прошла проверку временем.

Савэн Йетман-Эфель, внук инженера Гюстава Эйфеля, спроектировавшего башню, поднялся в бывший кабинет своего прославленного предка. Меблированный кабинет Эйфеля, в котором сейчас располагаются восковые фигуры инженера и его супруги, находится на самой вершине башни и о нём мало кто знает.

"Моя бабушка в молодости болела астмой и врач посоветовал ей дышать чистым воздухом вершин. Поэтому каждый четверг она поднималась на Эйфелеву башню в этот кабинет и наслаждалась чистым парижским воздухом на высоте 300 метров", – рассказывает Савэн.

130-летняя красавица-башня пока не показывает признаков старения и остаётся символом технического прогресса.