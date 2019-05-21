Huawei разработает собственную ОС

Huawei может представить операционную систему собственной разработки уже осенью. Об этом заявил во вторник исполнительный директор китайской компании Юй Чэндун. По его словам, ОС собственной разработки "позволит Huawei объединить в единое целое смартфоны, компьютеры, планшеты, телевизоры, автомобили, "умные" носимые приборы и другие устройства".

"Давление и лоббистская деятельность нынешней администрации США, в отношении правительства КНР или наших клиентов в Европе, беспрецедентны. Но я твердо верю, что наши европейские партнеры и клиенты примут самостоятельное решение, что у них есть независимая позиция в связи с происходящим", - заявил в свою очередь на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент Huawei по Европе Абрахам Лю.

17 мая Минторг США внес Huawei в "черный список" из-за угрозы национальной безопасности. Два дня спустя Google лишила китайскую компанию доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. Но накануне Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней для обновления программного обеспечения мобильных устройств, используемых в США.