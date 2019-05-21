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Бизнес

Huawei разработает собственную ОС

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 Марфа Васильева 
Huawei разработает собственную ОС
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REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/
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Huawei может представить операционную систему собственной разработки уже осенью. Об этом заявил во вторник исполнительный директор китайской компании Юй Чэндун. По его словам, ОС собственной разработки "позволит Huawei объединить в единое целое смартфоны, компьютеры, планшеты, телевизоры, автомобили, "умные" носимые приборы и другие устройства".

"Давление и лоббистская деятельность нынешней администрации США, в отношении правительства КНР или наших клиентов в Европе, беспрецедентны. Но я твердо верю, что наши европейские партнеры и клиенты примут самостоятельное решение, что у них есть независимая позиция в связи с происходящим", - заявил в свою очередь на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент Huawei по Европе Абрахам Лю.

17 мая Минторг США внес Huawei в "черный список" из-за угрозы национальной безопасности. Два дня спустя Google лишила китайскую компанию доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. Но накануне Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней для обновления программного обеспечения мобильных устройств, используемых в США.