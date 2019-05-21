Финал в Баку без армянского игрока

Английский футбольный клуб "Арсенал" объявил, что проведет финальный матч Лиги Европы в Азербайджане без своего армянского игрока. В заявлении пресс-службы "Арсенала" говорится, что решение было принято после обсуждения вопроса о поездке с полузащитником Генрихом Мхитаряном и его семьей.

Ранее сообщалось, что игрок может пропустить встречу из-за конфликта между Азербайджаном и Арменией, в связи с чем Мхитарян может столкнуться с агрессией со стороны азербайджанцев из-за неподтвержденной информации о том, что в последние годы он посещал Нагорный Карабах.

Азербайджан, в свою очередь, призвал не смешивать спорт с политикой. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдулаева заявила, что Мхитарян может сыграть в финале в полной безопасности. Финальный матч Лиги Европы между английскими клубами "Арсенал" и "Челси" состоится в баку 29 мая.